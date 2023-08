Fiorentina -Spezia, Daspo di 5 anni per tifoso aquilotto

Si era presentato in pullman per lo stadio con il passamontagna

La Questura di Firenze ha emesso un Daspo nei confronti di un tifoso spezzino di 38 anni che nell’aprile scorso era stato denunciato per aver raggiunto in pullman lo stadio Franchi con il volto nascosto da un passamontagna in occasione della partita Fiorentina-Spezia

Ora per cinque anni non potrà entrare negli stadi per assistere a manifestazioni sportive.

Lo scorso aprile il 38enne era stato identificato dalla Digos ed era scattata la denuncia per aver violato il divieto dell’ uso di “mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento di una persona in un luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”, con l’aggravante di aver commesso il reato in occasione di una manifestazione sportiva.

Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10)

Ora, è arrivato anche il Daspo per la durata di 5 anni.

Già nel 2021, lo stesso tifoso, secondo quanto riferito, aveva subito un provvedimento analogo per la durata di 15 mesi emesso dalla Questura della Spezia.