Federico Prefumo nominato presidente della Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia

Durante il XXIII congresso nazionale della Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (SIEOG), tenutosi presso i Magazzini del Cotone di Genova dal 14 al 17 aprile, il professor Federico Prefumo, attuale responsabile della UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto Giannina Gaslini, è stato eletto presidente per il biennio 2024 – 2026.

Il professor Prefumo ha una vasta esperienza nel settore, essendo direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia dell’IRCCS Gaslini dal luglio 2022. Durante il suo mandato, la struttura ha registrato un notevole aumento di parti e nuovi nati, diventando un centro di riferimento regionale e nazionale per la gravidanza fisiologica e patologica, nonché per la patologia ginecologica benigna.

La formazione accademica del professor Prefumo include la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova, con successiva specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia. Ha conseguito il dottorato di ricerca in medicina fetale presso l’Università di Londra e ha svolto attività di ricerca presso istituzioni di prestigio internazionale come il St George’s Hospital di Londra.

Tra i suoi interessi clinici e di ricerca figurano lo screening delle patologie fetali, l’adattamento cardiovascolare materno in gravidanza e la gestione delle gravidanze gemellari complicate. È autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e svolge il ruolo di scientific editor presso BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Prima di assumere il ruolo di presidente della SIEOG, il professor Prefumo ha ricoperto importanti incarichi all’interno dell’associazione, tra cui due mandati da vicepresidente. Ha inoltre presieduto il Clinical Standards Committee della Società Internazionale di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (ISUOG) dal 2019 al 2023.

La Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (SIEOG), con circa 1800 iscritti, è la società di riferimento per l’ecografia in campo ostetrico e ginecologico, ed ha coordinato la redazione delle relative linee guida nel sistema SNLG-ISS. La Società si propone di dare sempre maggiore incremento alla ultrasonografia nel campo della Ginecologia e Ostetricia; di stimolare gli studi sia in medicina che in biologia; di promuovere, incentivare e curare l’attività educazionale, didattica e formativa; e infine di promuovere la ricerca nell’ambito specifico.