Intensificati i controlli della Polizia sul territorio e amministrativi alla Spezia

Nella serata del 18 aprile scorso, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel centro cittadino della Spezia, con la partecipazione di quattro equipaggi, di cui due appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine di Genova. L’obiettivo principale di questo servizio straordinario è stato contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e monitorare le zone colpite dal degrado urbano, con particolare attenzione al Quartiere Umbertino e al centro storico.

Durante i controlli, il personale della Questura, supportato da ASL e Ispettorato del Lavoro, ha individuato diverse irregolarità all’interno di vari locali commerciali, che hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative. Ad esempio, una pizzeria nella periferia è stata sanzionata con la sospensione dell’esercizio e una multa di 16000 Euro per gravi carenze igienico-sanitarie, assunzioni irregolari e mancanza di autorizzazione per l’insegna esterna.

Anche un altro esercizio commerciale nel centro città è stato oggetto di sanzioni per violazioni amministrative nel campo della ristorazione. Inoltre, è stata contestata una multa più lieve a un circolo nella periferia per mancanza di tessera di affiliazione per alcuni avventori e mancanza di precursori monouso.

Durante i servizi di controllo, sono state controllate complessivamente 88 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, e 48 cittadini stranieri. Sono stati inoltre controllati 13 veicoli.