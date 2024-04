Freddo persistente: proroga del riscaldamento a Recco, Lavagna e La Spezia

Le temperature sotto la media stagionale stanno colpendo diverse parti della Liguria, spingendo i sindaci ad adottare misure straordinarie per garantire il benessere dei cittadini.

In risposta al freddo persistente, le autorità locali hanno deciso di prorogare l’accensione degli impianti di riscaldamento in alcune città.

A Recco, il sindaco ha emesso un’ordinanza già quattro giorni fa per prolungare l’accensione del riscaldamento su tutto il territorio comunale, dal 15 al 30 aprile. Gli impianti saranno attivi per 8 ore al giorno, suddivise in due fasce orarie da 4 ore ciascuna.

Anche a Lavagna, il sindaco Alberto Mangiante ha firmato un’ordinanza simile, estendendo l’accensione degli impianti di riscaldamento dal venerdì 19 aprile al martedì 23 aprile, con una durata massima di 6 ore al giorno.

La stessa situazione si riscontra anche a La Spezia, dove le autorità hanno adottato misure analoghe per far fronte alle basse temperature.