Entra in una ditta per rubare: 39enne arrestata

E’ successo questa notte in via Piacenza

La Polizia di Genova ha arrestato una donna di 39 anni per tentato furto aggravato.

La situazione è emersa quando l’allarme antintrusione sul telefono di un dipendente di un distributore di metano e gas è stato attivato la scorsa notte.

Dall’analisi delle telecamere di sicurezza è risultato evidente che una donna, munita di torcia, si aggirava all’interno della struttura.

Le volanti dell’U.P.G. e S.P., intervenute prontamente sul luogo, hanno effettuato una perlustrazione approfondita dell’area. Durante l’ispezione, è stata individuata un’auto con il vetro anteriore infranto, presumibilmente danneggiato da sanpietrini. All’interno del veicolo, è stata sorpresa la 39enne intenta a rovistare.

Nonostante il suo tentativo di nascondersi nei sedili posteriori sia stato vanificato, la donna è stata identificata e condotta in Questura dagli agenti. L’udienza di direttissima è prevista per questa mattina. Tuttavia, la responsabilità dell’indagata sarà definitivamente accertata solo in seguito all’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna. La Polizia di Genova ha dimostrato prontezza d’azione nel contrastare il tentativo di furto, assicurando l’arresto della presunta colpevole.