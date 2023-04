Entella, le date dei play off stabilite dalla Lega di Serie C

Il Presidente di Lega Pro ha disposto l’aggiornamento delle date play off di Serie C, la fase finale del campionato partirà giovedì 11 maggio con il 1° turno del girone. I biancocelesti scenderanno in campo per la prima volta giovedì 18 maggio. A seguire il nuovo calendario della fase finale del campionato.

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO

1° Turno – Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO

2° Turno – Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO

Semifinali – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO

Finale – Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO