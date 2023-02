Entella-Fermana 2-0, doppio Morosini fa gioire mister Volpe

Una gara molto combattuta fin dalle prime battute con gli ospiti pericolosi nei primi minuti di gioco, prese le misure l’Entella controlla la partita fino al gol del meritato vantaggio di Morosini, lo stesso Morosini chiude il discorso allo scadere.

Al 5’ minuto si rende pericolosa la Fermana, azione di contropiede della formazione ospite, destro a giro dal limite, Borra respinge il pericolo.

Grande occasione per l’Entella, minuto 26, Barlocco va al cross dalla sinistra, Zamparo al centro colpisce in allungo, sfera che si alza sopra la traversa.

Ancora un’opportunità incredibile per i padroni di casa al 29’, Meazzi bravissimo a liberarsi in area, va a calciare a botta sicura, monumentale Borghetto a negargli il gol.

Ancora biancocelesti in avanti al 36’, Merkaj parte dalla metà campo e arriva in area, lob al centro per Meazzi, preso contro tempo il numero 70 non riesce a deviare in rete con la testa.

Minuto 39, Barlocco al centro dalla sinistra, Corbari tocca, Zamparo se la ritrova lì e non riesce a colpire. Ancora pericolosissimi in padroni di casa.

Zappella spinge sulla destra, cross dalla trequarti su cui arriva Merkaj, non semplice per il 33 trovare la porta. Minuto 51.

Al 57’ De Nuzzo direttamente dalla bandierina prova a sorprendere Borra, respinge il portiere biancoceleste.

Al 71’ Maggio si libera in area, desto a giro, il palo ferma la conclusione dell’attaccante fermano.

Minuto 77, bravissimo Banfi a farsi spazio, scarico per Parodi, palla al centro con i giri contati, Morosini ci mette la testa e porta avanti l’Entella. 1-0.

I biancocelesti gestiscono il vantaggio e affondano al 95’, ancora super Banfi recupera palla nella sua metà campo, accelerazione bruciante fino alla trequarti avversaria, scarico per Morosini che salta Borghetto e insacca il 2-0.

L’Entella torna a vincere in casa dopo il pareggio con il Gubbio e continua la striscia positiva.