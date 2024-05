Evade dai domiciliari e viola il divieto di avvicinamento: arrestato

E’ successo mercoledì sera intorno alle ore 19.15 in via Cantore

Un 30enne è stato arrestato dalla polizia per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo è stato notato dagli agenti mentre cercava di nascondersi dietro ad una colonna al passaggio della volante ed è stato fermato e controllato. Lo stesso è soggetto conosciuto alle Forze dell’Ordine essendo sottoposto agli arresti domiciliari senza permesso di uscita in alcun orario e al divieto di avvicinamento nei confronti della ex fidanzata che si trova a meno di 100 metri dal luogo in cui è stato fermato.

L’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso gli uffici della Questura in attesa del rito direttissimo che si è svolto ieri.

Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.