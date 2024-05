Cellula terroristica a Genova, condannati in appello otto islamisti

Sono state confermate oggi in appello a Genova le condanne, con rito abbreviato, per 8 dei 10 pakistani islamici arrestati con l’accusa di essere una cellula terroristica collegata al ‘Gruppo Gabar’.

Si tratta di un gruppo islamista collegato a Zaheer Hassan Mahmoud, che attacco’ l’ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi nel 2020 ferendo a colpi di mannaia due persone.

Per sette di loro, confermate le condanne a quattro anni e sei mesi per associazione a delinquere con finalita’ di terrorismo ed espulsione dall’Italia dopo l’espiazione della pena.

Per l’ottavo, condanna a due anni per istigazione a delinquere. Condanna, in questo caso, con la condizionale.

Con rito ordinario erano stati gia’ condannati a 7 anni i due principali imputati: gli islamisti Yaseen Tahir e Ali’ Moshin.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Digos genovese il gruppo di terroristi islamici, aveva uno dei principali “quartieri generali” nel capoluogo e si stava organizzando per trovare un covo e delle armi.