Donna morta dopo caduta dal bus ATP: assolto capo officina

Roberto Travi, ex capo officina Atp a Rapallo, oggi confluita in Amt, è stato assolto in appello il 20 dicembre 2023 per un incidente avvenuto a Sori nel 2017 in cui perse la vita, dopo due anni di coma, Marisa Loschi.

La 58enne di Molassana, aveva urtato la porta del bus che si era aperta lasciandola cadere per terra dove aveva sbattuto violentemente la nuca.

L’indagine della procura di Genova, coordinata dal sostituto procurato Federico Manotti, aveva evidenziato possibili carenze nella manutenzione e nei controlli sulla sicurezza del mezzo. Il pubblico ministero aveva chiesto per il capo officina la condanna a tre anni sostenendo che non avesse disposto il rientro del mezzo.

La sentenza di primo grado avvenuta il 9 maggio 2023 lo aveva inizialmente condannato a nove mesi ritenendolo colpevole.

Subito i legali di Travi, Emanuele Canepa ed Ersilio Gavino, avevano, però, presentato ricorso in appello per una decisione dei giudici che aveva lasciato dubbi a tutti gli addetti ai lavori.

L’appello ha dunque dato ragione a Travi ritenendo come la condotta lavorativa del capo tecnico della Rimessa di Rapallo sia stata efficiente sia nella manutenzione, che nei controlli sulla sicurezza.

Dando seguito a ciò i giudici, in primo grado, avevano assolto gli altri due imputati: il dirigente responsabile della sicurezza e responsabile di Atp Roberto Rolandelli e l’autista Stefano Cuciti.