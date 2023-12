La fiaccolata a Genova per il popolo palestinese

E’ iniziato oggi intorno alle 17 in piazza Caricamento a Genova la manifestazione con fiaccolata per esprimere solidarietà al popolo palestinese e alla sua resistenza “fino alla fine dell’occupazione colonialista militare e dell’apartheid di Israele, che va avanti da ben 75 anni”.

Il corteo con le fiaccole, scortato dalla polizia, si è poi mosso da Caricamento, passando a fianco del Porto Antico, attraversando via Frate Oliverio, piazza della Raibetta, verso San Lorenzo. Diverse le bandiere presenti della Palestina e delle organizzazioni sindacali aderenti all’iniziativa.

“Vogliamo lo stop immediato dell’assedio di Gaza e del genocidio sulla Striscia, in Cisgiordania, in Palestina, nonché l’apertura dei corridoi umanitari per l’approvvigionamento di acqua, cibo e farmaci.

Vogliamo la liberazione dei prigionieri palestinesi, prima e dopo il 7 ottobre, e il ritorno degli oltre 6 milioni di profughi palestinesi nella propria terra”, spiegano gli organizzatori.

La fiaccolata è organizzata da: API, Associazione Senza Paura, BDS, CALP, Centro islamico, Circolo culturale proletario, Fronte del dissenso, Genova Antifacista, Gruppo Consiglio comunale Uniti per la Costituzione, Liguria Palestina, Newweapons, Non una di meno, Ora in silenzio, OSA, Partito Comunista, Partito Comunista del Lavoratori, Potere al popolo, Partito della Rifondazione Comunista, Palestina Libera Genova, SI Cobas, Sinistra anticapitalista, Studenti Balbi 2- Aula 6 Liberata, UDAP, USB.

Nei giorni scorsi, il 22 dicembre, a Genova c’era stato un altro presidio, questa volta contro la multiutility Iren che veniva segnalata dalla campagna internazionale Bds per i suoi accordi con l’azienda idrica israeliana Mekorot, che utilizza tecnologie per irrigare gli insediamenti dei coloni israeliani ai danni dei palestinesi.

Photo Gallery