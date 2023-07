Domenica caldo africano, Arpal: condizioni disagio fisiologico | Le previsioni

Domenica di caldo africano a Genova e sulla Liguria. Gli esperti di Arpal prevedono “diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone”.

Ecco il bollettino meteo diffuso stamane dai responsabili di Arpal.

OGGI. Nelle ore centrali si rinnovano condizioni d’instabilità che favoriscono lo sviluppo di temporali di calore sui rilievi, più probabili su Alpi Liguri e Appennino di Levante; con intensità fino a moderate. Dal pomeriggio sulla costa di Ponente venti da est, nordest in rinforzo fino a localmente forti sui capi esposti, in serata da nord, nordovest anche sulla costa di Centro-Ponente. Temperature in aumento con locali condizioni di disagio fisiologico per caldo sul versante marittimo specialmente nelle valli meno ventilate e nei centri urbani.

DOMANI. Nella notte il rapido transito di un disturbo in quota è associato a locali rovesci; nelle ore centrali possibili rovesci di calore sui rilievi. Dalle prime ore della notte fino a metà giornata sul Centro-Ponente venti settentrionali fino a 40-50 km/h con raffiche localmente fino a 50-60 km/h su capi esposti e sbocchi vallivi. L’espansione dell’anticiclone africano determina un ulteriore aumento delle temperature comportando diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo sul versante marittimo, localmente anche per effetto favonico.

DOMENICA 9. Temperature ancora in aumento, specialmente nell’interno per effetto del dominio dell’anticiclone africano sul Mediterraneo Occidentale con conseguenti diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone. Dopo i brevi ma intensi temporali che ieri pomeriggio hanno interessato in particolare il savonese, il cielo, questa mattina, è pressoché sereno su tutta la Liguria. I venti sono settentrionali sul settore centrale, meridionale altrove, deboli o localmente moderati, mentre il mare alla boa di Capo Mele è poco mosso con temperatura dell’acqua di 24.9 gradi. Complici anche locali effetti favonici, alcune stazioni della rete Omirl hanno già superato i 30 gradi: alle ore 11.00 si segnalano 32.2 gradi a Rapallo, 31.7 a Dolcedo (Imperia). Minima della notte, 9.7, a Pratomollo (Borzonasca, Genova).