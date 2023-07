Ordinanza antialcol, Gambino bacchetta Bertorello: non si capisce fuga in avanti

“Quando si prendono decisioni importanti e drastiche per il bene comune è normale ci siano visioni diverse e proteste vibranti. Decisioni che hanno l’unica finalità di mettere un freno al dilagare dell’abuso di alcol, soprattutto tra i piu giovani, e che non hanno nessun intento di limitare la libertà di fruizione degli spazi, ma anzi che vuole dare questo stesso diritto a tutti i nostri concittadini che oggi si sentono limitati dal loro diritto di libera fruizione degli spazi pubblici per paura di trovarsi in situazioni di pericolo”.

Lo ha dichiarato oggi su fb l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino (FdI) che ha “bacchettato” il collega di maggioranza e capogruppo comunale leghista Federico Bertorello per le sue dichiarazioni di ieri, a soli tre giorni dall’entrata in vigore dei divieti, sulla nuova ordinanza antialcol che prevede il divieto dell’uso di alcolici in strada dalle 16 alle 8 del giorno successivo in tutta Genova e, in alcune zone considerate a rischio, dalle ore 12.

Non è tutto. Perché l’assessore Gambino ha pubblicato su fb anche lo “screenshot” dell’annuncio del neosindaco leghista di Ventimiglia, Flavio Di Muro, sulla nuova ordinanza antialcol nella città di confine.

E anche il sindaco di Genova, in mattinata, ha successivamente rilasciato alcune dichiarazioni sull’argomento.

Nuova ordinanza antialcol, Bertorello: alleggerire le restrizioni sugli orari

“Come abbiamo sempre fatto – ha aggiunto Gambino – le nostre decisioni hanno sempre avuto un periodo di prova per valutare effetti ed efficacia dei provvedimenti presi.

L’ordinanza antialcol fortemente voluta da me, ma condivisa con la giunta Bucci e in particolare con la collega Paola Bordilli (l’assessora comunale leghista al Commercio, ndr) e il sindaco Marco Bucci aveva un percorso di monitoraggio già deciso anche in sede collegiale durante la giunta.

Dispiace la fuga in avanti degli amici della Lega e del suo capogruppo Federico Bertorello che si intesta decisioni già prese da tutta la maggioranza su eventuali, ma non scontate, modifiche da apportare dopo un periodo di osservazione di 15 giorni.

Fa strano questo intervento, anche in considerazione del fatto che contemporaneamente a questa richiesta il sindaco della Lega di Ventimiglia, Flavio Di Muro, adotta un provvedimento di gran lunga ancora più restrittivo disponendo il divieto di consumo H24. Mi domando se la Lega chiederà modifiche meno restrittive anche al suo stesso sindaco”.

Il sindaco Marco Bucci ha poi sottolineato: “Il senso dell’ordinanza non è di limitare la libertà delle persone ma di aumentarla, per non avere ragazzini ubriachi in giro, libertà di chi vuole trascorrere una serata in tranquillità, libertà di tutti. Variarla? Ci stiamo lavorando e sicuramente ci saranno dei correttivi.

Certamente resta il problema di chi va in spiaggia a farsi una pizza con una birra e me l’ha detto anche mio figlio: faremo in modo che si possa fare, finché si tratta di una pizza o una birra che non hanno mai fatto male a nessuno.

Deve rimanere il fatto che certe situazioni sono assolutamente inaccettabili e vanno risolte. Abbiamo bisogno certamente di una stretta, qualcosa di più rigido. Ma se questo non dovesse essere la soluzione migliore la cambieremo non appena ne avremo un’altra, nei prossimi quindici giorni ci saranno sicuramente delle modifiche”.