Domani Parola di Faber: concerto de Le Quattro Chitarre all’Oratorio di San Filippo

Nell’ambito delle manifestazioni per l’ “anno deandreiano” a 25 anni dalla scomparsa dell’indimenticato e indimenticabile Faber avvenuta l’11 gennaio 1999, domani pomeriggio, sabato 20 gennaio, concerto tributo al grande Faber del gruppo “Le Quattro Chitarrre”. Nel contenuto dei “Rolli Days Winter Edition”, appuntamento presso l’Oratorio della Chiesa di San Filippo in Via Lomellini dalle 17:30.

“Parola di Faber” è il titolo dell’esibizione musicale guidata dal frontman Pasquale Dieni con la sing voice Enrico Cultrone. Un viaggio nella musica e nelle parole di Fabrizio De Andrè e dei suoi amici, patrocinato dallo store-museo “Via del Campo 29R” gestito da Laura Monferdini con la partecipazione di Matteo Troilo.

L’ingresso è libero sino a capienza sala.

Info: mail info@viadelcampo29rosso.com

Marcello Di Meglio