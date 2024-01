Mattinata difficile per il traffico a Genova e in autostrada

Mattinata difficile per quanto riguarda il traffico intorno a Genova e nel capoluogo ligure.

Per quanto riguarda Genova da segnalare che un mezzo pesante è rimasto incastrato incastrato all’uscita della Sopraelevata in via delle Casaccie.

Si è generata una lunga coda che ha avuto ripercussioni fino all’uscita autostradale di Genova Ovest.

A creare qualche problema è anche la nuova viabilità dell’elicoidale di San Benigno. Secondo l’utenza ci sarebbe una scarsa cartellonistica.

Questa mattina sulla A26, intorno alle 8, si è verificato un incidente con un camion tra Masone e Ovada in direzione Gravellona che ha creato diversi problemi per il traffico.

L’uomo alla guida del mezzo pesante ha perso il controllo in un cambio di carreggiata.

In A7 la Serravalle-Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera si è verificato un incidente generando 5 km di coda.