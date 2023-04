Domani in via XX Settembre ci sarà la focaccia più lunga del mondo

Focaccia a Genova. Domani, sabato 15 aprile, a Genova ci sarà una grande festa per l’MSC World Europa, la nave più grande della flotta MSC.

Si tratta di una festa che durerà tutto il giorno con un appuntamento da guinness dei primati: la preparazione (e la degustazione) della focaccia più lunga al mondo.

L’appuntamento è per sabato 15 aprile, a partire dalle 10, quando il centro di Genova sarà attraversato dalla focaccia più lunga mai realizzata: più di una tonnellata di peso per 350 metri di lunghezza e per 16mila porzioni .

All’opera ci saranno 14 panificatori dell’associazione Panificatori di Genova prepareranno una focaccia speciale che ricoprirà via XX Settembre, dall’angolo con via Ceccardi fino in Piazza De Ferrari all’angolo con l’Accademia Ligustica.

Si tratta anche di una giornata di musica. Dalle ore 10, mentre la focaccia sarà stesa sui tavoli, speaker e dj di Radio Babboleo intratterranno il pubblico.

Appena stesa, verrà subito misurata dai Panificatori e il colpo d’occhio sarà unico ed eccezionale: la focaccia più lunga del mondo.

Giusto il tempo per assistere la proclamazione del record davanti a Palazzo Ducale e poi tutti pronti a sbranare, pardon ad assaggiare la buonissima focaccia genovese che sarà distribuita gratuitamente.