Denunciati per ricettazione: tentano di vendere prodotti Apple contraffatti

Il tentativo di vendere prodotti della Apple è stato fatto ad un poliziotto fuori servizio

La Polizia di Stato di Genova ha recentemente denunciato due individui, di 30 e 38 anni, per i reati di ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, agendo in concorso tra loro. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì scorso in via Molassana.

I due individui, che si spacciavano per corrieri di una ditta di spedizioni, hanno avvicinato un Ispettore di Polizia libero dal servizio, nei pressi di un negozio di via Ponte Carrega. Hanno proposto al poliziotto l’acquisto di prodotti di telefonia con marchio Apple a prezzi sospettamente convenienti, affermando che si trattava di “avanzi di magazzino”.

Il poliziotto, immediatamente insospettito, ha rifiutato l’offerta e ha iniziato a porre domande sulla provenienza della merce. Questo ha spinto i due a salire rapidamente in auto e fuggire. Successivamente, grazie alla segnalazione dell’Ispettore, sono intervenute le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale (U.P.G.), che hanno fermato la vettura in via Molassana. Durante la perquisizione, sono stati trovati 11 confezioni contenenti cuffie wireless, 9 confezioni con smartphone e 2 con smart-watch, tutti contraffatti con marchi Apple.

Questo tentativo di vendita di prodotti contraffatti è stato prontamente intercettato grazie alla prontezza del poliziotto fuori servizio e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.