Cremonese-Spezia, protagonista il pari nelle ultime sfide

Cremonese e Spezia hanno pareggiato le ultime due sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (incluso l’unico precedente nel massimo campionato della gara d’andata), le due squadre solo una volta hanno registrato più pareggi di fila in queste tre competizioni (tre tra il 1932 e il 1933 – tutte nel campionato cadetto). La Cremonese ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia (1N), mantenendo la porta inviolata in tutte le ultime cinque. Nella gara d’andata, la Cremonese ha pareggiato il primo confronto assoluto contro lo Spezia in Serie A; la squadra lombarda non divide la posta in palio in entrambe le prime due gare giocate contro una singola avversaria nella competizione dal 1985 (prime due sfide contro la Fiorentina). La Cremonese ha vinto l’ultima gara di Serie A disputata contro un’avversaria di provenienza ligure (3-2 v Sampdoria lo scorso 8 aprile); i grigiorossi non vincono due partite di fila contro avversari della regione Liguria in massima serie dal novembre 1994 (v Sampdoria e Genoa). Lo Spezia ha perso 13 delle 20 gare di Serie A disputate contro avversarie di provenienza lombarda (3V, 4N); contro nessun’altra “regione” ha perso così tante gare nel torneo; tuttavia l’ultima vittoria in massima serie è arrivata proprio contro una squadra della Lombardia (v Inter lo scorso 10 marzo). Lo Spezia ha perso l’ultimo confronto di Serie A contro una squadra neopromossa (v Monza) e potrebbe raccogliere due ko di fila contro squadre di questo tipo per la prima volta nella competizione.