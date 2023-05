Cremonese-Spezia 2-0, liguri ko: la Serie B ora è molto vicina

Lo Spezia perde il match salvezza contro la Cremonese ed ora rischia davvero la retrocessione in serie B.

La squadra di Semplici domina per tutta la prima parte spreca due grosse occasioni con Amien e Wisnieski ma nel finale di primo tempo subisce il gol da Ciofani che sfrutta un rimpallo tra Wisnieski e Ampadu per poi battere Dragowski. Nella ripresa lo Spezia attacca a testa bassa e va vicino al pari con Shomurodov che colpisce la traversa. Man mano il furore dei liguri si spegne, non basta l’ingresso di Nzola, perché la Cremonese raddoppia con Vasquez che sfrutta una punizione laterale per battere di testa Dragowski. E’ la rete che decide il match e porta la Cremonese a -3 dallo Spezia.