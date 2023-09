L’arresto è stato effettuato dai GOCS della Polizia locale

Tre persone di nazionalità straniera, due uomini e una donna, sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Marassi dopo essere stati colti in flagrante a spacciare cocaina.

All’arresto, effettuato dal personale del GOCS, si è arrivati dopo mesi di indagini, mesi durante i quali gli agenti avevano notato un uomo, marito della titolare di un negozio di via del Campo, che effettuava rifornimenti di sostanze stupefacenti ai pusher della piazza del centro storico.

Gli agenti, dopo diversi pedinamenti, hanno notato un terzo soggetto che periodicamente si recava in orario diurno presso l’esercizio commerciale, dove si intratteneva a parlare con il marito della titolare.

Oggi il terzo uomo, verosimilmente un corriere e irregolare sul territorio, è stato notato e colto in flagranza di reato proprio in via del Campo mentre consegnava quattro involucri di cocaina dal peso lordo di 509,76 gr, ricevendo come compenso, presumibilmente parziale, 4.825 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio dalla donna e dal marito. Il denaro era già, infatti, stato preparato dalla donna.

Marito e moglie sono entrambi regolari sul territorio.