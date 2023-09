ChiavarInCosplay 2023 29-30 settembre e 1 ottobre, divertimento, musica e spettacoli nelle vie del centro storico

Chiavari è la nuova Hollywood ligure del cosplay. Dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 ritorna ChiavarInCosplay. I più popolari personaggi delle serie tv, del cinema, dei cartoni animati e dei video games invaderanno le vie del centro storico per un weekend all’insegna del divertimento. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari in collaborazione con Andrea Lucchi, Alberto Grezzani e LEG Live Emotion Group. ChiavarInCosplay è entrata a far parte del circuito C.F.C. , Comics Festival Community.

“La manifestazione ha una veste nuova, più ricca e articolata e punta a ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale del cosplay – afferma Silvia Stanig, assessore alla Cultura – Chiavari diventerà una passerella all’aperto, affollata di personaggi e divertimento proprio come è stato meravigliosamente rappresentato da Ilaria Sposetti nel manifesto di questa edizione. Insieme agli organizzatori abbiamo lavorato molto per creare un programma capace di coinvolgere il tessuto cittadino, tra associazioni e istituti locali, con spettacoli per bambini, famiglie e appassionati, ma anche per cittadini e turisti. Un modo per fare cultura in maniera trasversale, unendo la tradizione al mondo dei cartoons e dei fumetti”.

Confermato il Red Carpet in via Martiri della Liberazione, must delle scorse edizioni, un vero e proprio palcoscenico che ospiterà sfilate e spettacoli, incontri e mostre-mercato, animazione e giochi a tema, con la partecipazione delle associazioni locali.

Un programma ricco di eventi collaterali e appuntamenti serali. Omar Fantini e i Poveri di Sodio saliranno per primi sul palco di piazza Matteotti venerdì 29 settembre. Protagonisti della serata di sabato 30 settembre saranno Miwa e i Suoi componenti, nota cartoon cover band che alternerà ritmi ska, reggae e disco. Chiude l’edizione 2023 di ChiavarInCosplay, domenica 1 ottobre, il concerto di Cristina D’Avena.

Una proposta culturale arricchita dalla partecipazione della Scuola Chiavarese del Fumetto e dagli esponenti internazionali del settore, dell’impertinente autore Lacha e dal laboratorio di doppiaggio della Scuola Canterò che metterà in scena, insieme all’Istituto Luzzati, alcuni dal musical “Les Miserables”.

Parteciperà anche Gianluca Iacono, una delle voci storiche di Vegeta di Dragon Ball e dello chef Gordon Ramsey, che si esibirà sul main stage con il suo spettacolo di stand up Comedy “Ma tu sei Vegeta?”.

Una proposta originale e alternativa per la parte musicale arriva da Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, protagonista di numerosi musical e voce cantante di Amy Adams, nell’edizione italiana del film Disney “Come d’Incanto”.

Da non perdere la Cosplay Academy, un progetto di Gaia Giselle e di Tomare Lab che prevede una serie di workshop tematici su come creare costumi e materiali. Grazie alla collaborazione con Obiettivo Cosplay di Tramonte Marco, organizzatori de “Il Volta” l’evento fotografico internazionale dedicato al cosplay, i locali di Villa Rocca diventeranno location fotografiche esclusive per scatti unici.

Sarà lo staff di Crossover Universo Nerd, programma di intrattenimento e informazione sulla cultura geek, in onda ogni domenica su 7Gold, ad accompagnarci con interviste e contenuti ah hoc.

Presenti tra gli ospiti anche giornalisti di importanti testate nazionali.

Novità assoluta di questa edizione 2023 è lo spazio dedicato al gioco da tavolo, curato dall’organizzazione di Ludo Labo e Modena Play, la più grande fiera di settore d’Italia, con specialisti pronti a far giocare grandi e piccini.

Gli spettacoli, e parte dell’animazione, sono affidati a Valeryo e Lavalend, già presentatori del palco principale dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games.

Il programma e gli ospiti sono in continuo aggiornamento.

www.facebook.com/chiavarincosplay

www.instagram.com/chiavarincosplay/

PROGRAMMA CHIAVARINCOSPLAY

VENERDÌ 29 SETTEMBRE (19:00 – 23:00)

– Inaugurazione in piazza Mazzini

– Animazione sul palco principale di piazza Matteotti

– “Non si esce vivi dagli anni ‘80” Spettacolo concerto con Omar Fantini e I Poveri di Sodio

SABATO 30 SETTEMBRE (10:00 – 24:00)

– Tutte le attività (espositori, area giochi da tavolo, incontri, animazione, associazioni, sfilate e contest cosplay e concerti)

– 20:00 Stand Up Nerd, Gianluca Iacono in “Ma tu sei Vegeta?” in piazza Matteotti. In apertura Alberto Grezzani.

– 21:00 Concerto Cartoon Rock con i Miwa e i Suoi Componenti in piazza Matteotti

DOMENICA 1 OTTOBRE (10:00 – 20:00)

– Tutte le attività (espositori, area giochi da tavolo, incontri, animazione, associazioni, sfilate e contest cosplay e concerti)

– 19:00 GiBier Fest Band in piazza Matteotti

– 20:00 Cristina D’Avena in concerto in piazza Matteotti