Chiavari, Sandro Antonini presenta il suo nuovo libro

Venerdì 24 Febbraio 2023, alle ore 18, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, è in programma la presentazione del libro ‘Storia della Liguria durante la Repubblica Sociale. 1943-1945’, pubblicato da Internòs Edizioni.

L’autore, Sandro Antonini, sarà intervistato dallo storico Luca Borzani. Introduzione a cura di Alberto Bruzzone.

L'evento è a ingresso libero e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è consigliata.

La scheda del libro. Il compito che si è prefisso l’autore è valutare, sul territorio ligure, quali furono gli impatti e le implicazioni conseguenti alla nascita della Repubblica Sociale, che cosa accadde tra il suo apparire e la sua fine e se corrisponde al vero che sul piano formale non si potrebbe neppure parlare di ‘nascita’ ma di ‘continuità’ tra il vecchio regime e il nuovo, dal momento che quasi tutte le istituzioni fasciste continuarono a esistere, le fabbriche a produrre, le scuole ad applicare i programmi stabiliti, le poste a consegnare lettere, i servizi pubblici come ferrovie, tramvie, autocorriere a trasportare merci e passeggeri, la Borsa a funzionare. La materia trattata è complessa: Antonini ha provato a fissarne l’insieme, che non può certo esaurirsi nella sola contrapposizione fascismo/antifascismo né, a maggior ragione, in quella che risulta essere la più trattata: Regime/Resistenza. Molte pubblicazioni di carattere storico e memorialistico lo hanno fatto in passato, privilegiando questo o quel contesto, che indubbiamente è esistito ma che da solo non basta a spiegare compiutamente un mondo che presenta invece un’estrema variegatezza e proprie specificità. Caratterizzato da una guerra civile di notevole ampiezza, da precarie condizioni di vita, da bombardamenti intensivi, da una crisi alimentare che non parve risolversi mai, da una povertà diffusa nonché dall’occupazione nazista, che rubava continuamente la scena con il suo ruolo primario, mai messo in discussione ma passivamente subito, accanto al neofascismo delle istituzioni ufficiali che quando non si resse sul consenso trovò conforto appoggiandosi alle ‘baionette tedesche’.

L’autore. Sandro Antonini è uno studioso dell’età contemporanea, autore di numerose pubblicazioni in campo storico e letterario. Per l’editore Internòs ha pubblicato: ‘Brigata Coduri’, nel 2015; ‘Giacomo Borasino: l’arte della fotografia. Parte I’, ancora nel 2015; ‘Tigullio giorno e notte’, nel 2016; ‘Io, Bisagno. Il partigiano Aldo Gastaldi’, nel 2017; in collaborazione con l’ex sindacalista Giuseppino Stevanè ‘I padroni del vapore’, sempre nel 2017; nello stesso anno ‘Giacomo Borasino: l’arte della fotografia. Parte II’; nel 2018, ‘Guerra civile. La tragica storia della Brigata nera genovese Silvio Parodi’; nel 2019, in collaborazione con Barbara Bernabò, ‘I Magnifici a Sestri Levante. Presenze nobiliari dal XVI al XVIIII secolo: una rilettura della storia’. Quindi, in veste di scrittore, ‘Il pappagallo rosso. 1968: delitti a Milano’, ancora del 2018 nonché, nel 2019, ‘La luce sporca’.