Genova Mtb Trophy, prima edizione del Campionato genovese di Mtb Enduro

Genova MTB Trophy, il Campionato Genovese MTB Enduro partirà il 25/26 marzo e si concluderà a giugno. Tale evento è suddiviso in 4 tappe, ognuna delle quali ospiterà una gara enduro compresa tra i monti dell’Appennino Ligure e il Mare, creando scorci e paesaggi unici.

LE 4 TAPPE DEL TROFEO

Tappa 01 – Voltri – Crevari (ITAJAI’)

25-26 Marzo – GARA ENDURO – Voltri

a cura di A.S.D. Ponente Outdoor

Questa tappa si svolge nell’estremo Ponente del Comune di Genova, con brevi sconfinamenti nell’adiacente Comune di Mele. Le Prove Speciali vi faranno scendere verso il mare fra piccoli borghi, solcando e intersecando le antiche vie del Ferro e del Sale. La partenza e l’arrivo saranno situati in riva al mare di Voltri, dove nei momenti di pausa sarà possibile visitare la magnifica Villa Duchessa di Galliera o gustare la spettacolare focaccia.

Tappa 02 – Sestri Ponente (NEWPORT)

22-23 Aprile – GARA ENDURO – Sestri P.

a cura di A.S.D. Montegazzo Outdoor

Per la seconda tappa ci spostiamo un po’ verso Levante, rimanendo sempre nella zona ponentina della Città. Lo scenario qui cambia, non siamo più in riva al mare ma la varietà dei trails ricompensa di questa mancanza. Potrete raidare nelle vicinanze di grandi Santuari e abbazie secolari, in una natura che varia dalla classica vegetazione mediterranea, a imponenti faggete e boschi di castagno. Anche i trails saranno molto vari, alcuni con caratteristiche più orientate al flow, altri decisamente più “arrabbiati” e impegnativi. L’arrivo e la partenza saranno posizionati nella zona di Borzoli, facilmente raggiungibile tramite la A10 a pochi minuti dal casello di Genova Aeroporto.

Tappa 03 – Mele – (AARHUS)

13-14 Maggio – GARA ENDURO – Mele

a cura di A.S.D. Turchino Outdoor

Torniamo a Ponente, e sconfiniamo nel Comune di Mele, per una tappa che ci porterà

di nuovo a raidare in prossimità della Alta Via dei Monti Liguri. Le 3 PS sono concatenate una all’altra con una sola risalita, inframezzate da trasferimenti in ambiente da sogno.”. Si parte dal centro di Mele per dirigersi verso il crinale appenninico solcato dal Passo del Turchino, e da quote prossime ai 1000 m slm i concorrenti scenderanno verso il Mar Ligure. Le PS sono in questa tappa meno tecniche privilegiando anche momenti “flow”, ma non per questo meno impegnative.

Tappa 04 – Forti di Genova – (L’AIA)

10-11 Giugno – GARA ENDURO

Forti di Genova

a cura di A.S.D. Righi ValBisagno Trailcrew

Arriviamo alla tappa finale, quella che incoronerà i vincitori nelle varie categorie della prima edizione del campionato.

Qui siamo alle spalle del centro città, all’interno della fantastica ed unica cerchia dei forti

genovesi, Torniamo a PS tipicamente enduro, che vi faranno scendere dai forti Begato, Fratello Minore, Sperone verso la città di Genova. Qui si sono formati tantissimi bikers genovesi e possiamo considerare la zona come quella dove è nato ormai 30 anni fa il movimento mtb genovese. La partenza e l’arrivo saranno all’interno del fantastico Forte Begato, dove avverranno la premiazioni di tappa e di classifica generale del trofeo.