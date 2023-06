Chiavari, lavori sulla rete idrica in zona via Piacenza

Iren Spa ha programmato alcuni interventi alla rete di distribuzione idrica di via Piacenza.

Domani, giovedì 22 giugno dalle ore 13.30 alle 21, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa nelle seguenti zone: via Piacenza e laterali, fino alla rotonda attigua a piazza Generale Negri di Sanfront, viale Pio X, via Entella, via Damiano Chiesa, via Gastaldi, via Orsi, via Ugolini, traversa di via Ugolini, corso Lavagna e zone limitrofe.

“Gli interventi di domani prevederanno lo spostamento di una tubazione idrica collocata all’interno del canale primario delle acque meteoriche. Si tratta di un grosso ostacolo che impedisce il corretto deflusso individuato in seguito ad alcune videoispezioni effettuate in collaborazione con Iren. Per consentire ai tecnici di lavorare sulla linea, sarà necessario sospendere l’acqua potabile per alcune ore” dichiara l’assessore al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi.