Inaugurata la mostra di Odo Tinteri: Barche e Migrazione – Uomoterra e mito

L’esposizione presso la Sala delle Grida a Palazzo della Borsa dal 21 giugno al 6 luglio 2023, dalle 10 alle 19

Nei giorni dell’arrivo a Genova della regata finale dell’Ocean Race, l’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, in accordo con il Comune di Genova e con la Camera di Commercio, ha deciso di organizzare una Mostra della produzione artistica di Odo Tinteri, artista sardo, ma naturalizzato genovese per la sua lunga permanenza in città.

Il tema della Mostra include pitture, sculture e ceramiche legate ai temi della navigazione e della migrazione, con un riferimento quindi diretto alla presenza a Genova dell’Ocean Race.

La Mostra si svolge dal 21 giugno al 6 luglio presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, in Piazza de Ferrari, con ingresso in via XX Settembre 44 su concessione della Camera di Commercio.

La Mostra è stata inaugurata il 21 giugno con interventi di apertura del Sindaco Marco Bucci e del Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, che hanno curato la prefazione del Catalogo della Mostra ed hanno confermato la loro presenza.

L’esposizione di odo Tinteri illustra la qualità e l’originalità della sua produzione.

L’ingresso alla Mostra è gratuito: per ulteriori informazioni: odotin@tiscali.it