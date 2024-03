Chiavari, centauro cade dalla moto: investito da un auto muore

Chiavari, centauro cade dalla moto e investito da un auto muore.

Un centauro dell’età di 73 anni è morto nel pomeriggio di oggi 9 marzo, dopo una caduta dalla moto in via Piacenza a Chiavari. L’uomo, gestiva un attività commerciale in zona.

Dalle prime informazioni descritte dai passanti che hanno assistito all’incidete, dopo la caduta accidentale dalla moto, l’uomo è rimasto a terra dolorante, ma in quel istante sopraggiungeva un auto che lo avrebbe investito.

Questa dinamica descritta dai passanti è solo un’ipotesi al vaglio della polizia municipale di Chiavari che sta verificando le testimonianze.

Purtroppo la morte sarebbe stata immediata. Il personale paramedico del 118 con l'automedica Tango-1 e la Croce Verde di Chiavari, hanno provato a rianimare l'uomo. E' morto all'istante dello scontro con auto.