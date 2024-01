Chiara Domeniconi ci presenta Mani in extasy. Tra poesia e romanzi è una voce distintiva nel panorama letterario contemporaneo.

Chiara Domeniconi ci presenta Mani in extasy. La’utrice intervistata per Liguria Notizie.

Candidato al premio Strega 2023

Con la sua eclettica produzione letteraria ha saputo catturare l’attenzione di critici e lettori. Chiara si apre riguardo alle sue esperienze, ispirazioni e aspirazioni, offrendoci uno sguardo intimo sul suo percorso artistico e personale.

Dal suo inizio, segnato da una passione nata dalla sofferenza, fino ai recenti riconoscimenti come la candidatura al premio “Strega Poesia”.

Proprio il “patire” ha fatto scoprire la sua passione per la scrittura cioè la sofferenza.

E’ stato infatti un bisogno, una necessità di sfogo, cura, catarsi prendere la penna in mano e iniziare a scrivere.

Poi un piccolo concorso dove si é classificata seconda, li ha deciso che poteva diventare una professione così ha contattato le sue prime case editrici.

La sua esperienza alla Scuola Holden nel 2015 è stata un momento significativo che ha influenzato la sua prospettiva sulla scrittura e sulla creatività, facendole capire che per fare lo scrittore non bastano passione e talento.

Essere scrittori è un lavoro a tutti gli effetti, ha quindi dovuto studiare, con disciplina e costanza.Oggi Chiara ha una vasta produzione, dalle raccolte di poesie alle storie per bambini, fino ai romanzi.

Spesso i progetti che sviluppa sono loro a sceglierla, così sostiene l’autrice, nel senso che spesso ha una sorta di illuminazione che parte dal vissuto quotidiano o da un’idea.

Le cose decise a tavolino e meno “di stomaco” pensa che arrivino meno anche al lettore cui infatti cerca di trasmettere più realtà possibili in cui riconoscersi. Verità che rassicurino o su cui riflettere.

Titoli come “Diversamente amabile,” “Come un chiodo nella carne” e “Mani in extasy” l’hanno consacrata come scrittrice. Nelle sue storie, se pur ricche di sfumature, c’è la sua vita vera, c’è lei.

E la stessa Chiara Domeniconi, che abbiamo incontrato per Liguria Notizie, ammette:

“Vedere questi libri apprezzati è una grande soddisfazione, ma più che altro è la speranza che possano servire nel messaggio che intende mandare: scrivete anche se non siete scrittori.

Ci invita a tirare fuori il nostro “male” e a non avere paura a guardarlo negli occhi. E’ uno di noi.

Essere selezionata per “Casa Sanremo Writers” e candidata al premio “Strega Poesia” nel 2023 sono opportunità eccezionali che ho accolto con grande gioia ovviamente, e sicuramente sono punti positivi per il suo percorso artistico, e non potrebbeo dire diversamente.”

Nel futuro di Chiara Domeniconi ci sono nuovi progetti e sogni da realizzare?

“Un nuovo libro di poesie, forse un romance probabilmente diventerà uno spettacolo teatrale. E poi spero di continuare anche a portare il mio messaggio nelle scuole, ai giovani”

Il libro di Chiara Domeniconi è disponibile in tutte le librerie e ovunque on-line. Ecco un link dove trovarlo:

https://www.ibs.it/mani-in-extasy-in-mendacio-libro-chiara-domeniconi/e/9791281157064

Qui il sito di SBS Edizioni, la casa editrice curata da Sheyla Bobba:

www.sbsedizioni.it