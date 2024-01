Acquario, mercoledì 17 incontro su Matematica divertente e curiosa

Mercoledì 17 gennaio si rinnova l’appuntamento con i “Mercoledì scienza” che da 29 anni gli Amici dell’Acquario organizzano per offrire alla città occasioni di approfondimento su temi scientifici attuali e interessanti.

Liuba Ballocco, docente di matematica presso l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano (CN), parlerà di “Matematica divertente e curiosa”.

Come suggeriva la matematica Emma Castelnuovo per coinvolgere attivamente gli allievi è bene partire “da esempi tratti dalla vita di ogni giorno” e trasmettere “il senso della potenza dell’intelletto umano”, ricorrendo a fonti storiche, proponendo problemi/giochi significativi.

A questo proposito, il matematico Lucio Lombardo Radice sosteneva: “Imparare a giocare, stabilendo e rispettando regole oneste, crea l’abitudine a una convivenza civile molto di più che non lunghe prediche di educazione civica.”

In questo incontro la relatrice insieme a un gruppo di suoi studenti presenterà alcune delle attività affrontate in classe.

Partendo dai fumetti, strumento utile anche per la matematica, verranno raccontati alcuni episodi chiave della storia dell’algebra, facendo riferimento a grandi personaggi come Pitagora e gli allievi della sua scuola.

Verrà evidenziato il forte legame esistente tra matematica e arte, in particolare nell’antica Grecia e nelle opere di grandi artisti rinascimentali come Michelangelo e Leonardo.

Il forte sodalizio tra Leonardo e il matematico Luca Pacioli, sarà l’occasione per parlare di un solido davvero affascinante: l’icosaedro, disegnato e costruito dai ragazzi con le macchine di taglio laser dell’istituto.

Sarà presentato il video dello sceneggiato realizzato dagli allievi per raccontare la vicenda di alcuni importanti matematici italiani del 1500 che, come si soleva al tempo, si sfidavano pubblicamente in piazza per guadagnare prestigio e denaro.

Infine sarà descritta un’attività realizzata in classe relativamente a un problema reale proposto qualche anno fa dall’ospedale San Camillo del Lido di Venezia.

Gli incontri degli Amici dell’Acquario di Genova si svolgono, come di consueto, il mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.

Il ciclo di mercoledì scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it.