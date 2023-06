Che cosa contraddistingue il gioco online legale e sicuro?

Giocare su piattaforme online sicure e perfettamente legali dovrebbe essere una conditio sine qua non imprescindibile per ogni appassionato di gioco online.

I rischi che si incorrono nell’approcciarsi a casinò online non regolamentati vanno dalla truffa alla sottrazione di dati sensibili fino alla denuncia da parte delle autorità locali. Ecco perché è sempre meglio preferire i migliori casino online aams a piattaforme di dubbia provenienza.

In questo articolo analizzeremo quindi come riconoscerle, cosa ci offrono e quali sono gli effettivi vantaggi nello scegliere ambienti di gioco, come come i casinò live, le sale bingo o le pagine scommesse, perfettamente legali e garantiti.

Partiamo da quelli che sono i controlli da parte dell’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che regolamenta e vigila sulla legalità delle piattaforme online e non. Il funzionamento di tale Agenzia è orientato su tre grandi macroaree: le scommesse sportive, i giochi di abilità e la lotta al gioco illegale.

Sulla prima verifica le quote, le procedure di puntata e i contesti di giocata, valutando se rispondano o meno ai decreti-legge in materia di gioco online; la seconda è finalizzata al controllo dei montepremi, del Return to Player (che deve essere per legge almeno l’80% dell’incasso) e dell’effettiva casualità nell’estrazione dei numeri da parte del software dedicato RNG (Random Numbers Generator); infine, combatte il fenomeno del riciclaggio e verifica le fondi di denaro per evitare la provenienza illecita.

Ma i vantaggi nello scegliere piattaforme di gioco online sicure non si limitano a questo. Tra i protocolli di sicurezza maggiormente adottati ci sono quelli dedicati alla sicurezza informatica, orientati a garantire privacy e criptaggio dei dati sensibili (come la SSL – Secure Sockets Layer); ci sono sistemi che garantiscono pagamenti sicuri con tutti i mezzi presenti sul mercato e implementati con le criptomonete e il sistema blockchain; ed è possibile proteggere ulteriormente l’identità digitale iscrivendosi su siti che hanno implementato l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Inoltre, la sicurezza dei siti di gioco online legali non si limita solamente ad un aspetto puramente materiale (che ovviamente è quello più interessante per i malviventi informatici), ma si occupa anche di garantire la salute mentale e psichica del cliente (ricordiamo che il gioco patologico è una malattia accertata).

In che modo? Attraverso la promozione del Gioco Responsabile, ovvero l’impegno, da parte di tutti gli operatori che orbitano nel mondo dei casino online, nel migliorare il livello di controllo dei disturbi patologici legati al gioco (chiamati anche ludopatia o azzardopatia). E quindi monitorando l’attività del giocatore e accompagnandolo, qualora fosse necessario, in percorsi riabilitativi per limitare i danni e i comportamenti errati.

Ovviamente, tutti i siti di gioco online legali sono vietati ai minori di 18 anni, e coloro in possesso della maggiore età che vorranno creare un account sono chiamati a redigere un test di autovalutazione facoltativo per il monitoraggio dello stato di gioco. Infine, i casinò legali sono in possesso di due strumenti in grado di tutelare ancor di più gli utenti che superano il normale intrattenimento: ovvero l’autolimitazione e l’autoesclusione. Entrambe si applicano in modo volontario, la prima impostando un tetto al denaro che è possibile versare ogni mese, modificabile al ribasso ma non al rialzo se non con tempi molto lunghi; la seconda inibendo l’accesso alla piattaforma di gioco e a tutte le altre piattaforme di gioco legali per un periodo limitato (qualche mese) oppure per sempre.

Come distinguere i casino online legali? Con due semplici accortezze: il dominio del sito, che deve riportare la sigla .it dopo il nome, e la presenza, in home page in basso, della licenza ADM. Tale codice può essere verificato online sul sito dell’Agenzia. Sono due passaggi semplici che però permettono di ottenere grandi vantaggi. Meglio dunque osservarli la prossima volta che decidiamo di passare un po’ di tempo sui casino online.