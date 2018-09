Cosa sono e come funzionano i Casinò Live

Da circa 10 anni a questa parte i casinò live hanno rivoluzionato il modo di giocare degli amanti dei casinò, in quanto consente agli utenti di giocare direttamente da casa propria. Parliamo di un’innovazione tecnologica di tutto il rispetto che ha spinto anche i vecchi casinò ad adattarsi a questo nuovo concept dove il giocatore si immerge in un mondo virtuale in cui può scegliere il dealer con cui giocare, il tavolo e altro ancora, il tutto in tempo reale.

Casinò live: come funziona

Giocare in un casinò live è facile: basta registrarsi presso un sito affidabile che offre questo servizio ed effettuare il primo deposito. A questo punto si deve optare per la modalità live, scegliere il proprio tavolo e fare la puntata. In pratica il gioco si svolge attraverso un collegamento live, opzione resa possibile grazie alla presenza di numerose webcam che vengono posizionate nella sala in cui si gioca in vari punti, in maniera tale da consentire una visuale a tutto tondo che garantisce la sicurezza del giocatore.

L’utente può interagire con un croupier reale che non può vedere il giocatore, ma soltanto le puntate che quest’ultimo fa, mentre le carte ed i gettoni che vengono utilizzati sono quelli che si usano nei casinò reali.

Un aspetto interessante, che rende il gioco ancor più emozionante questo tipo di esperienza è il fatto che allo stesso tavolo possono essere presenti altri giocatori (virtualmente) e si può anche interagire con gli altri utenti, quindi diventa tutto più realistico. Per farsi un’idea basta dare un’occhiata su https://www.leovegas.it/it-it/casino-live/categoria/giochi-carte dove è possibile scegliere tra vari giochi di carte live.

Casinò live: sono sicuri?

Come anticipato, è consigliabile iscriversi sempre solo presso casinò online che sono regolati dall’AAMS, in quanto vengono monitorati costantemente da vari punti di vista e grazie ai vari controlli ed alle numerose telecamere presenti può essere garantita la sicurezza dei giocatori.

Meglio il gioco online oppure il casinò live?

La differenza tra le due tipologie consiste nel fatto che nel casinò online classico l’intero meccanismo di gioco viene gestito interamente da un software ed un programma chiamato RNG, responsabile dell’esito delle giocate che è casuale, mentre nel casinò live il gioco non è automatizzato, ma viene gestito dal croupier, quindi è decisamente un’esperienza più realistica e più emozionante per l’utente.

Bonus presenti nei casinò live

Generalmente, i bonus che sono previsti in fase di registrazione oppure ad intervalli regolari possono essere utilizzati anche nei casinò live, inoltre la maggior parte dei casinò che consentono questa tipologia di gioco propongono dei playtrough più bassi rispetto a quelli previsti per la modalità classica.

Conclusioni

Specialmente per i giocatori più esperti che generalmente applicano varie strategie durante le varie esperienze di gioco, il casinò live offre vari vantaggi dato che si svolge tutto dal vivo, inoltre si tratta di una modalità che consente di interagire e di sentirsi presenti nella sala in cui si gioca, grazie anche alle nuove tecnologie che sono sempre più all’avanguardia, come è possibile riscontrare per tanti operatori che offrono servizi di intrattenimento live, tra cui i giochi di carte, come ad esempio https://www.leovegas.it/it-it/casino-live/categoria/giochi-carte.