Cessione Samp, Radrizzani oggi in missione a Genova

E’ tutto vero: Radrizzani fa sul serio ed oggi e’ stato in missione a Genova per l’acquisto della Sampdoria.

Dopo aver visitato il centro sportivo di Bogliasco, il proprietario del Leeds e’ andato allo stadio Luigi Ferraris dove e’ rimasto per circa mezz’ora in compagnia del socio Manfredi e del consigliere Bosco, componente del Cda blucerchiato, accompagnati dal presidente della Luigi Ferraris srl, la societa’ di proprieta’ al 50% di Genoa e Sampdoria che ha in gestione l’impianto genovese. Successivamente da quanto filtra ci sarebbe stato anche un incontro con Marco Lanna, presidente della Sampdoria. Radrizzani insieme al socio Manfredi, presente anche lui oggi a Genova, hanno messo sul piatto 55 milioni per garantire la sopravvivenza del club e altri 20 per rafforzare la squadra. Adesso si aspettano una risposta dal Cda prima del 26 maggio, giorno della prima convocazione dell’assemblea degli azionisti della Sampdoria.