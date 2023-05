Genoa, le statistiche di un campionato da favola

Un campionato da evidenziare negli annali per il Genoa, una stagione tatuata nei cuori. Alla fine di un campionato così, si tirano i conti e parlano le statistiche.

Al di là della soddisfazione per il ritorno in Serie A, con 73 punti incollati alle 38 giornate, alcuni numeri fotografano il quadro d’insieme. Per esempio. Il Grifo vanta il record di giocatori andati a segno (17) nella Serie BKT 2022/23, un primato che si estende, a due turni alla conclusione, pure alla massima serie. Con il Bari si è registrata l’ottava vittoria consecutiva in casa; solo una volta (9, nel 1930), nella storia dei tornei di B, si era verificata una striscia almeno così lunga (Dominante) a livello di gare interne. Con il rigore trasformato nella sfida con i pugliesi, Criscito ha portato a 31 i gol realizzati in 291 presenze.