Cavi di Lavagna, donna muore investita da un treno

Una giovane donna è stata investita dal treno regionale 12417 Savona-Sestri Levante nella stazione ferroviaria di Cavi di Lavagna ed è morta.

Non si sa se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Sul posto, alle 18.30, in via Lombardia è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde Lavagna e l’automedica Tango 2. Purtroppo perla donna non c’è stato nulla da fare.

La circolazione dei treni in Liguria in entrambe le direzioni è bloccata in attesa dell’intervento delle squadre di recupero del corpo.

I Carabinieri e la Polizia Ferroviaria sono impegnati a identificare la vittima e capire l’esatta dinamica del tragico evento.

Da Trenitalia

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti.

Attivo servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto tra Sestri Levante e Genova.

Il treno IC 673 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:35) oggi termina la corsa a Santa Margherita Ligure.

I passeggeri possono proseguire con il treno IC 679 Milano Centrale (18:05) – Livorno Centrale (22:35) che oggi ferma anche a Carrara Avenza