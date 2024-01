Carcere Pontedecimo, intercettato cellulare nascosto in un sandwich

La denuncia della Uil Polizia Penitenziaria

E’ stato utilizzato un sandwich per nascondere il cellulare da fare entrare in carcere.

A scoprirlo gli agenti della polizia penitenziaria di Genova Pontedecimo, che lo hanno sequestrato.

“Dopo aver perquisito una camera al piano terra del reparto maschile – spiega Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria – è stato trovato il telefonino dentro la confezione del panino poggiata su una mensola”.

Sono necessari, precisa Pagano “interventi preventivi per impedire in origine l’introduzione di oggetti non consentiti e i traffici illeciti che in carcere fruttano il triplo che nel mondo libero. Servono rinforzi organici, strumentazioni ed equipaggiamenti. Va anche riorganizzato il modello detentivo”.