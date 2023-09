Capolinea Amt a Voltri, bomba di Maradona disinnescata dagli artificieri

Ieri un passante ha notato uno strano involucro sul greto del Cerusa, nella zona del capolinea del bus Amt di Voltri, con un innesco rudimentale formato da spago con un’anima di fil di ferro e ha chiamato la Polizia.

Vista l’impossibilità di far intervenire immediatamente gli artificieri, l’ordigno artigianale è stato piantonato per tutta la scorsa notte dagli agenti delle Volanti e stamane gli artificieri della Polizia di Stato lo hanno fatto esplodere in sicurezza, dopo avere chiuso temporaneamente via Camozzini con l’ausilio dei colleghi della Polizia locale.

L’ordigno, un grosso petardo del diametro di circa 30 centimetri e simile per caratteristiche al cosiddetto “pallone di Maradona”, presentava delle evidenti bruciature.

Questo fa pensare che qualcuno abbia tentato di farlo esplodere senza riuscirci e l’abbia lasciato poi lì, pericolosamente vicino alla fermata del capolinea Amt.

L’ordigno, inoltre, non era lontano dalle finestre di un circolo ed era collocato a poca distanza da alcune condotte di gas.

Per questo, prima di procedere con l’esplosione, è stato spostato dagli artificieri sulla spiaggia utilizzando delle corde.