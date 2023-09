Consiglio regionale straordinario, savonesi e Pd in aula: no a rigassificatore Vado

“Una grande partecipazione da parte dei cittadini di tutto il territorio savonese per dire un No netto al progetto del rigassificatore a Savona.

Come Partito Democratico siamo accanto ai sindaci, ai cittadini, alle imprese, ai comitati e alle organizzazioni sindacali, perché è indispensabile superare questo progetto e questa idea energetica che è antiquata e vecchia”.

Lo ha dichiarato stamane dichiara il segretario del Partito Democratico ligure e consigliere regionale Davide Natale, insieme ai sindaci e ai rappresentanti dei savonesi che oggi hanno partecipato alla riunione del consiglio regionale straordinario sul rigassificatore a Vado Ligure schierandosi contro la decisione del governatore Giovanni Toti.

Inoltre, al grido di “giù le mani dal nostro mare” circa 300 persone hanno manifestato davanti alla sede genovese di via Fieschi dell’Assemblea legislativa della Liguria.

“Siamo contro l’arroganza di una giunta regionale – ha aggiunto Natale – che ha assunto questa decisione senza nessuna forma di coinvolgimento e di partecipazione, impedendo addirittura ai tecnici di Snam di partecipare ai consigli e alle commissioni comunali per informare e spiegare i contenuti del progetto.

La Liguria ha una palla al piede che è questa giunta di centrodestra, che ci stiamo attrezzando per mandare a casa.

Dobbiamo superare questa visione del centrodestra che non guarda a uno sviluppo sostenibile e alla transizione energetica, ma pensa soltanto di fare favore politici per compiacere un governo che non guarda alla Liguria e al suo rilancio, ma che vuole solo sfruttarlo e ancorarlo a un passato energetico ormai superato”.