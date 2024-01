Camogli, Istituto Nautico: si evolve il progetto “Giovani al centro”.

Il nuovo ciclo di incontri del progetto “Giovani al centro” voluto da Claudio Pompei, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, sport e tempo libero ha preso avvio questa mattina 22 gennaio 2024, nella Sala Consiliare del Comune di Camogli.

Questo è il quarto incontro o per meglio dire laboratorio didattico ideato e realizzato dalla Prof.ssa Marta Riotti in collaborazione con il com.te Bruno Malatesta, membro e rappresentante della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli. Il progetto è rivolto agli studenti delle classi 5CN e 5CNA dell’Istituto Nautico San Giorgio con sede in Camogli.

«E’ un piacere per il Comune aprire le porte ed ospitarvi. Lo scopo è quello di creare una sinergia nuova col mondo della scuola. Siamo qui anche per ascoltarvi, sentire le vostre idee, esigenze, problematiche. – Ha spiegato Pompei nella presentazione dell’incontro. – Sono anch’io padre e quindi penso di conoscere ansie ed aspettative dei giovani della vostra età. Parlatecene».

Nel programma sono intervenuti i relatori Prof.ssa Riotti, dell’Istituto Nautico San Giorgio sede di Camogli e del com.te Malatesta. Durante la presentazione gli allievi VCN Alessia Mascherpa,Veronica Giavina, Tola Nicolò e Mario Meloni hanno illustrato un loro elaborato. Poi, gli studenti sono intervenuti per rispondere alle domande che i presenti hanno posto. Nel dibattito è intervenuto il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, spiegando l’evoluzione della navigazione e la tradizione camogliese, il ruolo degli ufficiali a bordo nelle navi.

La spiegazione dell’elaborato da parte degli studenti, il dibattito sono la realizzazione del progetto di comunicazione e discussione tra gli alunni. L’intero incontro è visibile sul sito del Comune di Camogli e sulla pagina Facebook del dott. Claudio Pompei Consigliere comunale. ABov