Dal silenzio al grido nel libro di Marinella Brandinali “La tua voce ora è grido”, il coraggio della parola che comincia nella sua fragilità.

“La tua voce ora è grido” è tra i selezionati per Casa Sanremo Writers 2024

In questo articolo esclusivo, abbiamo il privilegio di conversare con Marinella Brandinali, una voce inconfondibile nel panorama letterario italiano.

Nata e cresciuta a Milano, Marinella ha saputo trasformare le sfumature della sua città natale in un ricco tessuto di parole e emozioni.

Attraverso un viaggio intimo nella sua carriera, scopriamo come ha affrontato le sfide e celebrato i successi, tra cui il recente trionfo al Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea di Roma.

Con un approccio sincero e riflessivo, Marinella ci guida attraverso le pagine della sua vita e della sua arte, offrendoci uno sguardo privilegiato sulla sua evoluzione poetica e sui progetti futuri.

Ciao Marinella! Cominciamo parlando della tua infanzia a Milano: In che modo la città ha influenzato la tua creatività?

“Sono nata a Milano ma ho vissuto in periferia di Milano, certamente respirare una città viva di attività culturale fa sempre bene e incentiva la tua visione d’insieme.

Io amo molto la natura, ma anche le città sono state protagoniste dei miei scritti. Ho vissuto come era un tempo forse più vivibile ed autentica.”

Hai attraversato diversi periodi nella tua carriera letteraria. Qual è stato il momento più gratificante finora?

“Il più gratificante è quello che sto vivendo ora con il mio ultimo libro, ha ottenuto due premi importanti Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea di Roma e la Targa Milano International a Milano, la selezione a Sanremo Writers 2024 che mi vedrà a febbraio prossimo è la ricompensa per tutto il lavoro svolto con fatica e dedizione.”

Hai ottenuto successi significativi in concorsi letterari. Come gestisci la pressione delle competizioni e cosa ti spinge a partecipare?

“Partecipare è necessario per farti conoscere, e comunque metterti in gioco stimola sempre ad andare avanti. La pressione? Cerco di non pensarci, e soprattutto faccio finta di dimenticarmi di aver partecipato, per stare più tranquilla essendo un poco ansiosa.”

La tua voce artistica è cresciuta con il tempo. Come descriveresti l’evoluzione del tuo stile poetico?

“Beh sicuramente si è raffinata, e diventata meno semplicistica, si è arricchita di struttura, a preso più personalità è diventata più parte di me, ma sicuramente a tenuto vivo sempre l’emozionalità, che è rimasta intatta ed è la mia caratteristica.”

Hai recentemente ottenuto il primo posto al premio internazionale di letteratura contemporanea a Roma. Come hai reagito a questa notizia e cosa significa per te?

“Ho saltato di gioia, come una bambina, non ci credevo, per me è stato un riconoscere tutto il mio lavoro costante, il mio impegno ma soprattutto un dono a chi ha ispirato parte del libro, mio marito che è mancato qualche anno fa a lui è dedicato il libro.”

Parlaci del prossimo libro che stai per pubblicare. Quali temi esplorerai in questa nuova opera?

“Il libro in lavorazione sarà il seguito di La tua voce ora è grido, sarà l’evoluzione l’elaborazione del lutto, le zone d’ombra, la voglia di emergere e soprattutto di ritornare al sorriso. Non sarà triste ma pieno di speranza e amore.”

Cosa vorresti dire ai lettori che si apprestano a scoprire la tua poesia? C’è un messaggio che vorresti trasmettere attraverso le tue parole?

“Vorrei che si avvicinassero con curiosità, ma soprattutto pronti ad emozionarsi perché vi farà toccare corde sconosciute o talmente profonde che non pensavate di avere, non è superbia ma frutto di parole dette da chi lo ha già letto e ha provato.

Il messaggio per voi, nessun dolore pur così grande potrà togliere sapore alla vita, ci saranno sempre soli pronti a tramontare, ci saranno luci accese sul cuore e caldi abbracci. Questo è per voi…”

“La tua voce ora è grido” di Marinella Brandinali è disponibile in tutte le librerie e ovunque on-line. Ecco un link dove trovarlo:

