Camion prende fuoco in uscita dal Terminal Traghetti

Situazione sotto controllo. Fiamme spente dai VVF

Un incendio è divampato nella serata di oggi, domenica 7 gennaio, intorno alle 22, nei pressi del terminal Traghetti del porto di Genova nell’ambito del porto passeggeri, sotto via Milano.

Dalle notizie che si hanno un camion avrebbe preso fuoco. L’autista non sarebbe in gravi condizioni, mentre il fumo è visibile dalla sopraelevata.

Un camion in uscita da varco Albertazzi avrebbe urtato dei masselli che dividono le carreggiate incendiandosi e coinvolgendo nell’incendio un altro mezzo che era in sosta.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia locale. Alle 22.30, infatti, le fiamme sono state spente e l’allarme rientrato.

Malgrado la viabilità in quel punto è interrotta, non ci sarebbero ripercussioni nell’ambito del porto passeggeri relativamente alle attività di sbarco e imbarco programmate per domani.