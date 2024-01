Notte di ricerche per un 36enne scomparso nella zona di Alpicella

Una intensa operazione di ricerca è in corso sulle alture di Varazze, nel savonese, per ritrovare Marco Ottonello, 36enne scomparso dalla serata di sabato. I Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile di Varazze e numerosi volontari, hanno dedicato tutta la notte alle ricerche, concentrate soprattutto nell’area di Alpicella.

Marco Ottonello è stato segnalato come indossante abiti da lavoro: un cappello di lana scuro, una camicia a quadri in flanella, uno smanicato blu imbottito, pantaloni da lavoro e scarponcini marroni. L’appello per il suo ritrovamento è stato lanciato anche sui social media, chiedendo a chiunque lo avvisti di contattare immediatamente le autorità.

Le ricerche sono state attivate dopo che Marco non è tornato a casa sabato sera, scatenando l’allarme che ha portato alle operazioni di soccorso. Si invita la comunità a collaborare attivamente segnalando qualsiasi informazione utile per rintracciare Marco Ottonello.

Per ulteriori aggiornamenti o segnalazioni, si prega di contattare le autorità competenti.