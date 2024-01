Calciomercato Sampdoria: arriva Piccini, difensore centrale per Andrea Pirlo

Genova – La Sampdoria accoglie Cristiano Piccini, ex giocatore di Fiorentina e Valencia, come rinforzo per la difesa di Andrea Pirlo.

Il difensore centrale, proveniente dal Magdeburgo, ha firmato un contratto con la Sampdoria valido fino a giugno prossimo, dopo aver completato le visite mediche a Genova questa mattina.

Esperienze internazionali

Con 31 anni alle spalle, Piccini porta con sé una vasta esperienza internazionale. Dopo aver giocato per la Fiorentina e l’Atalanta, ha intrapreso una carriera che lo ha portato in club come Betis Siviglia, Sporting Lisbona, Valencia e Stella Rossa, prima di trasferirsi al Magdeburgo nella seconda divisione tedesca nel settembre 2022.

Un rinforzo cruciale per la difesa

La Sampdoria, che attualmente ha scarse risorse nella difesa con giovani come Facundo Gonzalez e Ghilardi spesso titolari, ha colto l’opportunità di rafforzare la sua linea difensiva con l’ingresso di Piccini. Quest’ultimo potrebbe già debuttare sabato nella partita contro il Modena, considerando la squalifica di Ghilardi per un turno dal giudice sportivo.

Il mercato blucerchiato

Oltre all’arrivo di Piccini, la Sampdoria sta esplorando altre opportunità di mercato. C’è un sondaggio in corso con la Cremonese per l’attaccante Okereke.

Tuttavia, il club grigiorosso preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre i blucerchiati stanno valutando l’opzione del prestito.

Il mercato di gennaio si presenta promettente per la Sampdoria, che si sta attrezzando per affrontare le sfide future con una rosa più solida e competitiva.