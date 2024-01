Luca Cambiaso e l’arte sacra in vetrina

Antiqua 2024 ai Magazzini del Cotone di Genova fino a domenica 4 febbraio

Genova – Fino a domenica 4 febbraio, i Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova ospitano la 33^ edizione di Antiqua, dedicata all’arte sacra e con Luca Cambiaso come protagonista. La mostra mercato, inaugurata con un vernissage giovedì 26 gennaio è arricchita dai contributi de La Galleria BPER Banca, della Galleria d’Arte Moderna di Genova e del Museo Diocesano – Chiostro dei Canonici di San Lorenzo, offre una straordinaria esposizione di dipinti antichi.

Opere di Luca Cambiaso

Le opere di Luca Cambiaso, artista del Cinquecento ispirato da Michelangelo, Correggio e Tiziano, sono il fulcro dell’evento. Due tele monegliesi, “La Madonna che legge, con il Bambino, San Giovannino e Santa Elisabetta” e “Notturno con la Sacra Famiglia, San Giovannino e San Giuseppe,” sono esposte nello spazio de La Galleria BPER. La mostra include anche “Sacra Famiglia con San Giovannino” e “San Gerolamo Penitente,” rivelando il talento di Cambiaso nel ritrarre gesti e momenti significativi.

Luca Cambiaso raggiunse la fama a Genova con affreschi e dipinti di soggetto sacro e profano. Chiamato da Filippo II all’Escorial, l’artista concluse il suo percorso artistico con successo a livello europeo.

Antiqua, altri capolavori in mostra

Tra le opere esposte spicca “Sant’Orsola” di Valerio Castello, rappresentativo artista genovese del XVII secolo. La tela raffigura la martire cristiana con un mix di austerità e sensualità, reggendo con fierezza il vessillo cristiano della vittoria. L’opera di Castello, tra Manierismo e anticipi di Barocco, è un punto culminante della mostra.

Orari e biglietti

L‘orario di apertura è fino a venerdì dalle 14 alle 20, sabato 3 e domenica 4 dalle 10 alle 20.

I biglietti – 12 Euro e 8 Euro il ridotto – sono acquistabili on line sul sito antiquagenova.com e direttamente alla biglietteria della manifestazione nel foyer dei Magazzini del Cotone.

Possono usufruire del biglietto ridotto tutti i possessori di Bancomat e Carte di Credito BPER Banca/Banca Carige e i possessori della Carta verde del periodico “Vivere in campagna”. Scontistica reciproca per il Museo Diocesano e per il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, a Palazzo Ducale per “Artemisia Gentileschi” e Calvino Cantafavole”.

Ampie le possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti, nelle immediate vicinanze i capolinea delle linee1,13,32 e la fermata della metropolitana San Giorgio.

Antiqua è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio.

Info: www.antiquagenova.it