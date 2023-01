Calcio – Don Bosco Spezia in visita al Bogliasco

La Spezia – Mancheranno il primo e l’ultimo, secondo collocazione in campo s’intende, nel Don Bosco Spezia che s’appresta a far visita al Bogliasco: nel contesto di quella prima giornata del girone di ritorno con cui il campionato di Promozione ligure, Girone B, riparte dopo la sosta per le feste.

Uno, Fabio Santunione, è di solito infatti il terminale offensivo della manovra salesiana ed è squalificato. L’altro, Pierfrancesco Greci, è il portiere ed è infortunato. Mister Clodio Bastianelli li definisce i due “leader tecnici” oratoriani.

Per il resto, incerta la presenza per via delle rispettive condizioni fisiche di capitan Raffaele Giordano e di Lorenzi Mazzantini, lungodegente.

<Mi dispiace per chi non può essere della partita – afferma alla vigilia coach Clodio – anche se del resto sono felice per quei ragazzi, chiamati al rimpiazzo, a cui ciò può aprire qualche possibilità in più> (comunque andiamo là come sempre per fare la partita, non per subirla per quanto il “Garrone” sia storicamente campo difficile, conclude il trainer mai infedele al proprio credo…).

Per la cronaca, arbitra Gardella di Chiavari, assistenti Pistis di Genova e Toro pure di Chiavari; calcio d’inizio, domenica 8/1, alle ore 15.

Nella foto Piefrancesco Greci