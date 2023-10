Cade con la bici dalle alture di Sestri, soccorso con l’elicottero VVF

Sul posto anche il soccorso alpino

Un ragazzo di 18 anni che scendeva con la bicicletta dalle alture di Sestri Ponente, è caduto procurandosi vari traumi.

I Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino hanno raggiunto il ragazzo e lo hanno stabilizzato.

Nel frattempo, il personale medico a bordo dell’elicottero Drago VF 152, è stato verricellato con gli elisoccorritori per prestare le prime cure, successivamente lo hanno issato a bordo dell’elicottero per il trasporto in ospedale San Martino.

Sul posto anche la Croce Verde di Sestri Ponente.