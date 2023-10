Genova Albaro: due auto in fiamme in vie diverse.

Un auto in fiamme in via Righetti e dopo poco tempo altra auto incendiata in via Guerrazzi, entrambe nel quartiere di Albaro.

I due diversi incendi, sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì 23 ottobre, probabilmente sono collegati tra loro da un comune incendiario. Le auto bruciate sono di marca e modelli diversi.

I residenti hanno subito chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incendio, sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno cercato di spegnere gli incendi per evitare che le fiamme si propagassero ad altre vetture.

Sono in corso gli accertamenti su questi due incendi che probabile sono opera di un piromane. ABov