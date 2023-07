Bordilandia Park, il family park sul lungomare di Bordighera, in Piazzale Mediterraneo, martedì 25 alle 21.30 divertimento per tutti

In programma una serata di Baby Dance in compagnia degli artisti di strada di Ops! Teatro, che faranno divertire e scatenare i bambini e le bambine presenti.

Le serate di animazione del martedì proseguono il 1° agosto con la serata di Truccabimbi con gli artisti di Ops! Teatro, martedì 8 agosto con Italia’s got Puppets di Fluffy Puppets; il 15 agosto si tiene come da tradizione la Festa del Pallone di Ferragosto, il 22 agosto lo show Magie D’Oriente con Onireves e, per concludere, martedì 29 agosto è in programma lo spettacolo bizzarri equilibri con Lello Clown.

Bordilandia Park è aperto tutti i giorni dalle 20.45 alle 24 fino al 9 settembre 2023.

Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Inoltre, l’attenzione che lo staff di Bordilandia Park riserva alla sicurezza, alla protezione e alla libertà dei bambini, alla qualità degli impianti e alla pulizia degli spazi, ha fatto sì che la struttura venisse inserita nel sito Mondoparchi, la “Guida Michelin” dei parchi giochi, che include tutti i migliori parchi divertimento in Italia.

Per informazioni: www.bordilandiapark.com