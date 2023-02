Biblioteca Berio, gli appuntamenti di marzo

Mese dopo mese continuano gli appuntamenti culturali presso la Civica Biblioteca Berio di Via del Seminario 16 (in fondo a Via Fieschi bassa, in centro città). Ecco le iniziative del mese di marzo.

Mercoledi 1 alle ore 17.30

Presentazione del libro “Mattoncini” di Angelo Calvisi, Edizioni Pièdimosca, 2022

Un libro che raccoglie tre racconti lunghi sul tema del disagio psichico. I mattoncini che compongono questa bizzarra trilogia sono tre visioni oblique di quella che chiamiamo realtà. Ne parla insieme all’autore Chiara Lanini, pedagogista e sociologa.

Giovedi 2 alle ore 16:30

Ugo Attardi – Un grande pittore nato a Sori, un piccolo paese della riviera ligure

Secondo incontro del ciclo “Protagonisti e registi della cultura in Liguria”. Relatore: Alessandro Masi, critico d’arte. A cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Genova.

Mercoledi 8 alle ore 17

Presentazione del libro “Pistole cariche. Immagini e stereotipi nella pubblicità in un’ottica di genere” di Caterina Grisanzio, De Ferrari, 2017

Intervengono con l’autrice: Teresa Bruneri, presidente U.D.I. Genova, Arturo Sica, fondatore e presidente onorario White Dove e Chiara Panero, Centro per Non Subire Violenza da Udi.

Giovedi 9 alle ore 17

Presentazione del libro “Il peso dell’amore” di Leonardo Mendolicchio, Bur, 2021

Capire i disturbi alimentari fra i giovani partendo da scuola e famiglia. Interviene con l’autore Emanuela Costantini, responsabile del centro Food for Mind di Genova.

Venerdi 10 alle ore 17:15

Cento passi verso il 21 marzo

Letture a cura del Circolo LAaV in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. In collaborazione con Libera Genova.

Mercoledi 15 alle ore 1630

Presentazione del libro “Cosa mi sarei persa” di Federica Ooyen, Giacovelli, 2021

Insieme all’autrice tratteranno il tema della salute mentale e della prevenzione Claudio Viazzi, presidente di Progetto Itaca e Marco Quadrelli, direttore del Club Itaca.

Giovedi 16 alle ore 16:30

Il genovese: la cultura identitaria

Terzo incontro del ciclo “Protagonisti e registi della cultura in Liguria”. Relatore: Franco Bampi, presidente dell’Associazione “A Compagna”. A cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Genova.

Martedi 21 alle ore 15:30

Come uccidere? Quattro semplici consigli su personaggi, ambientazioni, moventi

Incontro in giallo-noir con le scrittrici Maria Masella e Maria Teresa Valle.

Mercoledi 22 alle ore 17

Antonin Artaud e il teatro della crudeltà

Letture ad alta voce nell’ambito del ciclo “Anniversari letterari”. A cura del Gruppo Teatrale l’Atelier. Prossimi incontri: 19 Aprile, 24 Maggio.

Giovedi 23 alle ore 16:45

Psicomotricità e competenze chiave per l’apprendimento permanente

Incontro nell’ambito del ciclo “Psicomotricità e apprendimento”. A cura di G.R.A.F.I.P. (Gruppo Ricerca Azione Formazione In Psicomotricità). Incontri successivi: mercoledì 12 aprile e mercoledì 17 maggio.

Mercoledi 29 alle ore 16:30

Ricordo di sei grandi musicisti genovesi

Piero Parodi, Vittorio De Scalzi, Franco Gatti, Agostino Dodero, Gianni Ercole, Alessandro Armanino

Durante l’evento verrà conferito l’Attestato ENTEL 2023 al merito artistico per la carriera al musicista Aldo De Scalzi e l’Attestato Entel 2023 al Merito Artistico alla Memoria all’attore genovese Alberto Lupo. Presenta Lucia Vita, attrice; ospite d’onore il Maestro Mauro Volpini “tenor genois”.

Giovedi 30 alle ore 16:30

Insegnare e far amare la musica a Genova

Quarto incontro del ciclo “Protagonisti e registi della cultura in Liguria”. Relatore: Roberto Iovino, critico musicale e già direttore del Conservatorio “N. Paganini” di Genova. A cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Genova.

Gruppi di Lettura – Spazio BerioIdea

Gruppo Lettori Accaniti: venerdì 10 ore 16:30, giovedì 30 ore 16:30

Conversazione e lettura in genovese: venerdì 3 e venerdi17 ore 17

I posti sono limitati, per partecipare è necessario contattare il referente del gruppo scrivendo a beriopromozione@comune.genova.it

L’ ingresso agli eventi è gratuito. Posti limitati, si consiglia la prenotazione su bibliotechedigenova.it/berio, nella sezione Eventi

Biblioteca Berio

Per info e contatti: Biblioteca Civica Berio, Via del Seminario 16, 16121 Genova, tel. 0105576010, e-mail beriopromozione@comune.genova.it, Portale delle Biblioteche di Genova

Marcello Di Meglio