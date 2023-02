Le fiamme alimentate dal forte vento hanno reso inagibile l’abitazione

Oggi nel primo pomeriggio i Vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Pizzorni, tra Langasco e Pietralavezzara nell’entroterra genovese, per l’incendio di un tetto di una casetta indipendente.

Per cause in via di accertamento una falda della copertura ha preso fuoco ed, alimentato dal forte vento, è stato compromesso tutto il secondo piano della villetta che risulta inagibile.

Sul posto stanno intervenendo due squadre con il supporto di una autobotte e del carro per la riserva di aria respirabile.

