Becchi attacca Bassetti: oggi si ha più paura di vaccini che di virus

Pubblichiamo l’intervento e le riflessioni del prof. genovese Paolo Becchi sul “flop” dei vaccini antinfluenzali.

Il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, soffre di crisi d’astinenza.

Essere tutti i giorni in Tv è come una droga e quando il tuo momento è passato e alla fine nessuno più ti chiama entri in crisi di astinenza. Provi allora con i giornali e poi con le agenzie di stampa, ma nessuno più ti dà credito come ai vecchi tempi.

Anche Fantozzi dopo la 5^ dose avrebbe capito che il “nuovo” vaccino anti-Covid a mRna non ha funzionato. E, anzi, con tutte queste morti improvvise ha fatto più male che bene. Per non parlare delle malattie che ha provocato e continua a provocare.

Il fallimento di questo vaccino a mRna ora si ripercuote su tutti gli altri e così anche il più tradizionale vaccino antinfluenzale viene guardato con sospetto.

Il risultato è che oggi la gente ha più paura di vaccini che di virus.

Insomma, si è ottenuto l’effetto opposto che si voleva: ecco perché oggi senza obbligo vaccinale sono pochi coloro che si vaccinano.

Se ci troviamo in questa situazione lo dobbiamo anche al fatto che la comunicazione è stata affidata a persone poco adeguate. I veri “virologi” non sono andati in Tv. Prof. Paolo Becchi