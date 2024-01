Un doppio record per i passeggeri nel porto di Genova

Crescita record per i passeggeri e i crocieristi

Stazioni Marittime, società che gestisce i terminal crociere e traghetti del porto di Genova ha concluso il 2023 con risultati eccezionali, stabilendo un doppio record storico per il numero totale di passeggeri e crocieristi.

L’anno ha visto una crescita significativa, con 4.048.777 passeggeri, segnando un notevole aumento del 13% rispetto al precedente record del 2010, che aveva registrato 3.581.864 passeggeri.

Crocieristi in primo piano

Le crociere hanno svolto un ruolo chiave in questa straordinaria performance, totalizzando 1.698.639 passeggeri e 340 toccate nave.

La crescita del 26% rispetto al record del 2019 (1,35 milioni di passeggeri) ha contribuito al successo complessivo. Rispetto al 2022, la crescita totale è stata del 24,34%, con una spiccatissima crescita del 57,11% nelle crociere e un aumento dell’8,05% nei traghetti, che hanno raggiunto 2.350.138 passeggeri.

Principali operatori

Msc Crociere si conferma il principale operatore con 1.350.000 passeggeri, seguito da Costa Crociere, che ha portato 239.000 passeggeri con 36 toccate settimanali.

Il gruppo Royal Caribbean e Princess Cruises hanno contribuito con ulteriori 51.000 e 39.500 passeggeri rispettivamente.

Traghetti e prospettive future

I traghetti hanno registrato un aumento notevole, movimentando 175.022 passeggeri e 54.605 auto in più rispetto al 2022.

Le regioni di destinazione hanno vissuto incrementi significativi, con la Sardegna in testa (+93.000 passeggeri) seguita dalla Corsica (+60.000) e il Nord Africa (+29.000), mentre la Sicilia ha avuto una lieve diminuzione di 12.000 passeggeri.

Per il 2024, le previsioni indicano una crescita del 2-3% per i traghetti, mentre le prime stime per i passeggeri delle crociere suggeriscono un leggero calo, con 1,5 milioni di crocieristi e 305 scali.

Msc prevede di raggiungere 1.150.000 passeggeri con 225 scali, mentre Costa Crociere mira a salire a 275.000 passeggeri con 49 scali.

Il Porto di Genova si conferma così un punto di riferimento per il settore marittimo, attirando sempre più passeggeri e consolidando la sua posizione tra i principali hub crocieristici del Mediterraneo.